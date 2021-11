Lyon : le festival Japan Touch débarque ce week-end

Les 27 et 28 novembre prochain se tiendront dans les halls de Lyon-Eurexpo la Japan Touch et le Salon de l'Asie. De nombreux spectacles, expositions, ateliers ou encore comédiens sont à découvrir sur ces deux jours.

Ce week-end, les halls de Lyon-Eurexpo accueillent la Japan Touch et le Salon de l'Asie. Du 27 au 28 novembre prochain, plusieurs spectacles, expositions, ateliers et conférences vous seront proposés. Vous pourrez rencontrer des comédiens, dont Stéphane Excoffier, qui prête notamment sa voix depuis 2008, au héros Monkey D. Luffy de la série d'animation One Piece. Des artistes et Youtubeurs seront également présents au festival.

Les visiteurs auront la possibilité de s'essayer au sabre coréen, à la calligraphie coréenne ou encore d'admirer des démonstrations de guerriers. Des projections de documentaires sont aussi prévues. Un espace jeux vidéos sera installé afin de tester des nouvelles technologies en compagnie notamment de l'association e-sportive Nec Deus Nec Dominus.

18€ l'entrée pour les 2 jours

Pour cette manifestation, le pass sanitaire est exigé. Le prix des places varie entre 11 (pour le dimanche) et 18 euros (pour les deux jours). L'entrée uniquement le samedi coûte 14€. Le festival est gratuit pour les moins de 10 ans. Plus d'informations et billetterie sur le site de la Japan Touch.