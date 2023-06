Lyon : trois concerts à ne pas manquer en juin

La scène musicale lyonnaise promet de belles dates en juin, avec les concerts de grands noms et d'artistes indépendants.

De grands noms se produisent ce mois-ci à Lyon, dans le cadre de festivals ou de concerts plus ponctuels. Aperçu de trois dates à ne pas manquer :

A Place to Burry Strangers au Marché Gare

Dans le joyeux monde de la musique, ils sont nombreux à se souvenir que le groupe s'est longtemps autoproclamé "groupe le plus bruyant de New York". Quatre ans après l'album Pinned, le trio revient sur scène. Il investira le Marché Gare mardi 6 juin pour jouer son dernier opus sorti l’année dernière, Exploding Head (voilà qui en dit long), fidèle à son style post-punk et psychédélique.

Muse au Groupama Stadium

Son dernier album, Will of The People, est sorti en août 2022 et compte comme le premier album de l'industrie musicale à sortir au format NFT (Non-Fungible Token), soit comme un bien numérique unique dont les transactions se font en cryptomonnaies. Tous les genres y sont explorés dans le disque, plus court que les autres mais réussi. Les fans du groupe pourront en profiter 15 juin au Groupama Stadium de Décines-Charpieu.

Emmanuelle Parrenin au festival Superspectives

La Maison de Lorette aura le privilège d'accueillir la chanteuse de folk Emmanuelle Parrenin en ouverture du festival Superspectives, qui se tiendra du 16 juin au 2 juillet à la Maison de Lorette. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du Lyonnais Arandel, avec qui la chanteuse a déjà collaboré. Emmanuelle Parrenin est notamment connue pour son album La Maumariée. Le 16 juin, elle présentera son dernier album, baptisé Targala, la maison qui n'en est pas une.