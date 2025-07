Mort d'un militaire à Clermont-Ferrand : le suspect poursuivi pour meurtre

Un jeune homme a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre pour avoir poignardé un militaire en dehors de son service à Clermont-Ferrand, ce vendredi 11 juillet.

Vendredi soir, deux militaires du 92e régiment d’infanterie (RI) âgés de 28 et 23 ans étaient agressés à Clermont-Ferrand, alors qu'ils profitaient d'une soirée en boîte de nuit, hors de leur service et sans leur uniforme. Grièvement touché au dos, le plus âgé des deux est décédé ce samedi des suites de ses blessures. Son collègue est toujours hospitalisé, sans que ses jours ne soient toutefois en danger.

Au lendemain du drame, le suspect, qui avait été arrêté peu de temps après l'agression, a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, puis écroué, a appris l'AFP ce dimanche auprès du parquet. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été interpellé avec un autre homme du même âge, qui a également été mis en examen pour "violences aggravées".

Un suspect récidiviste

Ce n'est pas la première fois que le suspect est confronté à la justice. Déjà condamné en 2021 alors qu'il était mineur pour "violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner", il encourt désormais la réclusion criminelle a perpétuité "du fait de sa récidive", a ajouté le parquet.