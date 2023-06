Hébergement d'urgence, insertion… le plus grand tiers-lieu mixte de France inauguré à Francheville

Le plus grand tiers-lieu mixte, centre d'hébergement d'urgence, d'insertion, et incubateur pour porteurs de projets, a été inauguré ce jeudi à Francheville près de Lyon.

"Un lieu hospitalier, devenu lieu d'hospitalité." Ainsi résume Dominique Delmas, président du Foyer Notre-Dame des sans-abris, le projet des Grandes Voisines, inauguré ce jeudi. En 2021, l'ancien hôpital Antoine Charial, à cheval sur les communes de Craponne et Francheville, est transformé en un tiers-lieu mixte, accueillant des personnes isolées et des familles, des salariés en insertion et des porteurs de projets. Un lieu d'échange et d'accueil qui a changé la vie de Marie : "Etre ici m'a donné la force de me battre, on m'a donné un endroit pour dormir, pour travailler, pour vivre", lance-t-elle, émue.

Des résidents des Grandes voisines à Francheville. (Photo : NC)

Marie, résidente et Kévin, travailleur social. (Photo : Nathan Chaize) Fabienne Buccio, préfète du Rhône. (Photo : Nathan Chaize)

Le lieu, dans le cadre de l'urbanisme transitoire, pour l'instant mis à disposition jusqu'en 2026, traduit selon la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "les ambitions fortes que nous partageons en matière d'hébergement d'urgence et d'insertion". Porté par l'association présidée par Dominique Delmas, la coopérative d'urbanisme transitoire Plateau urbain et l'Armée du salut, le projet a bénéficié d'un investissement de 2,7 millions d'euros de l'Etat et d'un peu plus de 400 000 € de la Métropole de Lyon. "C'est un projet exceptionnel et exemplaire, appuie Bruno Bernard, président de la Métropole de la Lyon. C'est déjà une réussite pour la coexistence de ce lieu avec les habitants des communes alentours."

Près de 500 résidents

Le projet avait par ailleurs suscité l'opposition du maire de Francheville, Michel Rantonnet. Absent ce jeudi pour l'inauguration, il était représenté par trois de ses adjoints, dont Claire Pouzin, adjointe à la famille, qui a assuré "compter sur la préfète pour pérenniser ce projet". Si 90 % du public accueilli bénéficie de l'accueil dit inconditionnel, une soixantaine de bénéficiaires titulaires d'un titre de séjour et insérés trouvent également leur place aux Grandes Voisines, le temps pour eux de trouver leur propre appartement. Au total, ce sont environ 475 personnes, dont 190 enfants qui résident sur le site, abritant également 41 travailleurs sociaux et une soixantaine de salariés en insertion.

Un lieu ouvert aux habitants du territoire

"On ne vient pas s'installer, on est de passage pour se construire et rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la vie ordinaire pour que d'autres personnes puissent être accueillies", insiste Fabienne Buccio. Une philosophie qui semble pour l'instant se concrétiser, "il y a une belle fluidité depuis l'ouverture du lieu", assure une travailleuse sociale.

Deux fois par semaine, les résidents et leurs enfants sont accueillis par des artistes dont le local est intégré au tiers-lieu.

Le site des Grandes Voisines dispose ainsi d'un pôle santé solidarité, composé d'un cabinet de soins infirmiers, de médecins bénévoles et de sages-femmes, ouvert à tous les habitants du territoire. Une ludothèque, accueille les enfants des résidents mais a également vocation a accueillir des enfants des communes alentours, une épicerie sociale ouverte à tous en fonction de critères de revenu comptait 360 bénéficiaires en 2022 et un atelier de bricolage de 80 m² est là encore, ouvert à tous les riverains du site.

Un hôtel de 27 chambre au standard trois étoiles a enregistré plus de 1 200 nuitées depuis janvier 2023 et permet également de faire travailler des salariés en insertion. Les Grandes Voisines accueillera enfin de nombreux évènements culturels.

