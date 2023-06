Le "manifeste pour Lyon" de Yann Cucherat

Le conseiller municipal d'opposition, Yann Cucherat, diffuse son "manifeste pour Lyon", comme une première pierre de son programme pour les prochaines élections municipales.

A mi-mandat, les principaux opposants à Grégory Doucet avancent leur pions. Point presse en comité réduit, interviews longues dans les médias locaux, et maintenant publication d'un "manifeste pour Lyon".

Yann Cucherat, ancien protégé de Gérard Collomb, et son groupe "Pour Lyon" lancent ainsi une boitte au lettre numérique avec l'objectif de "recueillir les contributions des Lyonnais à une réflexion collective, afin de bâtir un projet concret, équilibré, focalisé sur le quotidien de toutes et tous, à chacune des étapes de leur vie".

"Concilier la justice sociale, les défis écologiques et sanitaires, l'innovation, dans un action au plus proche de nos habitants" Yann Cucherat

L'élu pose d'emblée un constat sévère sur la politique menée par la majorité dirigée par Grégory Doucet, qui donnerait à Lyon une trajectoire "délétère". "Tous les sujets sont conflictualisés, les grandes projets impréparés, la promesse démocratique n'est pas respectée", ajoute l'élu qui "aspire, avec celles et ceux qui m'accompagnent, à une autre ligne, à une destinée pour Lyon et ses habitants".

Une invitation au débat

Le conseiller municipal d'opposition ambitionne ainsi de faire en sorte que "les pouvoirs publics collaborent au service de au service de l'intérêt général et ne se comportent pas comme des militants", pour "concilier la justice sociale, les défis écologiques et sanitaires, l'innovation, dans un action au plus proche de nos habitants".

Et Yann Cucherat de conclure : "A tous les déçus de la trajectoire donnée à cette ville, à ceux qui réalisent que la boussole de la majorité Nupes n’est pas Lyon et ses habitants, je vous invite à débattre, à proposer, à construire un autre modèle de cité, le Lyon de demain auquel nous aspirons."