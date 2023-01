Lyon : le récap' des temps forts de la semaine

L’accusation a demandé 1 an de prison ferme à l’égard de Michel Mercier. © Tim Douet

Polémique sur la conférence Israël-Palestine, 20 ans des Nuits sonores, condamnation de Michel Mercier, traversée de Lyon à la nage... (Re)découvrez les grands moments qui ont fait l'actualité de la semaine à Lyon.

Lyon a été marquée par une nouvelle polémique politique cette semaine. Côté culture, Arty Farty a dévoilé des nouveautés pour la programmation des 20e Nuits sonores, et les événements sportifs n'ont pas non plus manqué...

Vive polémique autour de la table ronde "Regards sur la Palestine"

Mardi 24 janvier, la Ville de Lyon a communiqué sur son intention d'inviter Salah Hamouri à sa table ronde "Regards sur la Palestine", à l'occasion des 30 ans des accords d'Oslo le 1er février. La nouvelle a suscité de vives réactions de la part du grand rabbin de Lyon, de politiciens tels que Laurent Wauquiez et de la communauté juive. Ce dimanche, lors de la cérémonie de commémoration de la libération d'Auschwitz, le maire de Lyon, représenté pour l'occasion par son ajointe à la mémoire Florence Delaunay, a été hué à plusieurs reprises. Salah Hamouri sera normalement reçu par la municipalité mercredi.

En mai, les Nuits Sonores souffleront leur 20è bougie

Nuits sonores, le festival lyonnais célébrant les musiques électroniques dans toute leur diversité, revient du 17 au 21 mai 2023 pour sa 20e édition. Cette semaine, l'association organisatrice Arty Farty a levé le voile sur une majeure partie de sa programmation. On pourra compter sur des artistes emblématiques du milieu comme Laurent Garnier, Ellen Allien, Nicolas Jaar, le duo Red Axes ou encore Maceo Plex.

En 2023 le festival Nuits Sonores fêtera ses 20 ans. (Photo : Brice Robert)

Michel Mercier condamné à trois ans de prison avec sursis

L'ex-président du Rhône, Michel Mercier, a été officiellement condamné jeudi 26 janvier à trois ans de prison avec sursis, ainsi qu'à 50 000 euros d'amende, pour des soupçons d’emplois parlementaires fictifs octroyés à sa femme et à l’une de ses filles. La justice a estimé qu’entre 2005 et 2014, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy (2010-2012) avait bien détourné des fonds publics en versant, lorsqu’il était sénateur, 50 000 euros de salaire à son épouse Joëlle Mercier, de 2005 à 2009, et 37 000 euros à sa fille Delphine Mercier, de 2012 à 2014.

Lyon traversée...à la nage dimanche

Malgré les températures hivernales, près de 300 nageurs se sont jetés dans le Rhône dimanche matin, pour la traversée de Lyon à la nage, course annuelle de 8km au départ du pont Poincaré, jusqu'aux berges de Gerland, en face du musée des Confluences. Le premier nageur avec palmes est arrivé après un peu plus d'une heure, tout sourire. Température de l'eau ? 8°C.

Côté sport toujours, mais moins insolite, le meeting national indoor d'athlétisme s'est tenu samedi soir à Lyon, à la halle Diagana. Le médaillé Christophe Lemaître a enregistré un score très loin de ses standards. Charlotte Pizzo a de son côté réalisé un véritable exploit, désormais qualifiée pour les Championnats d'Europe qui se tiendront début mars à Istanbul.