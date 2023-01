Michel Mercier, l’ex-président du Rhône, condamné à trois ans de prison avec sursis 

L’accusation a demandé 1 an de prison ferme à l’égard de Michel Mercier. © Tim Douet

Jugé pour des soupçons d’emplois parlementaires fictifs octroyés à sa femme et à l’une de ses filles, l’ex garde des Sceaux et président du département du Rhône a été condamné à trois ans de prison avec sursis.

Le verdict est tombé ce jeudi 26 janvier pour Michel Mercier, l’ex-président du département du Rhône, ancien garde des Sceaux et sénateur. Jugé à l’automne 2022 pour des soupçons d’emplois parlementaires fictifs, Michel Mercier a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris, qui l’a condamné à trois ans de prison avec sursis, selon l'AFP.

La justice a estimé qu’entre 2005 et 2014, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy (2010-2012) avait bien détourné des fonds publics en versant, lorsqu’il était sénateur, 50 000 euros de salaire à son épouse Joëlle Mercier, de 2005 à 2009, et 37 000 euros à sa fille Delphine Mercier, de 2012 à 2014.

Des faits "intolérables"

Dénonçant des faits "intolérables" commis par un homme politique ayant "cédé à la facilité et au confort", le parquet avait requis contre Michel Mercier quatre ans d'emprisonnement, dont un ferme, une peine d’inéligibilité de dix ans, assortie d'une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cinq ans et d'une amende de 50 000 euros. Le procureur de la République avait estimé que les faits étaient "d'autant plus intolérables qu'ils ont été commis par un homme investi en politique depuis 40 ans", avait estimé le procureur de la République.

Selon un décompte effectué par le Parquet national financier (PNF) les sommes en jeu étaient particulièrement élevées. En prenant en compte les demandes du Conseil général du Rhône, qui estime à 96 000 euros les dépenses engagées par Joëlle Mercier aux frais du département, la note s’élève à près de 450 000 euros.

