La cérémonie de commémoration de la libération du camp d'Auschwitz s'est déroulée dimanche matin. Grégory Doucet, représenté par son adjointe à la Mémoire, a été hué par la communauté juive à cette occasion.

Place Bellecour, la communauté juive a réservé un accueil des plus tendus à la municipalité écologiste, dimanche matin. Une cérémonie de commémoration de la libération d'Auschwitz se tenait effectivement sur la place, devant le Veilleur de Pierre. Absent pour cet événement, Grégory Doucet était représenté par son adjointe à la Mémoire, Florence Delaunay, à qui ont été proférées des paroles hostiles : "Dégage!", "C'est une honte", etc. Propos indignés et autres invectives se sont ensuite répétés à chaque mention du maire de Lyon, affirme France 3.

Cette réaction s'explique par l'indignation qu'à suscitée l'annonce de la municipalité d'inviter l'avocat Salah Hamouri à la table ronde honorant les Accords d’Oslo à Lyon, prévue le 1er février. Salah Hamouri, avocat soupçonné de terrorisme contre Israël, est réfugié en France. Cette invitation a suscité de très vives réactions cette semaine, au sein de la communauté juive, de personnalités lyonnaises et de différents politiciens. Le grand rabbin de Lyon a également fait part de son retrait du groupe interconfessionnel de la ville.