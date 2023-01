Conférence Israël-Palestine : Laurent Wauquiez s'adresse au maire

Image d’illustration. Photo by JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Dans le cadre de la conférence sur le conflit israélo-palestinien du 1er février, Grégory Doucet a décidé d'inviter l'avocat Salah Hamouri. Une initiative qui fait réagir le président de Région, dans un courrier adressé au maire.

Cette semaine, la Ville de Lyon a communiqué son intention d'organiser la table ronde Regards sur la Palestine, qui se tiendra le 1er février à l'occasion des 30 ans des accords d'Oslo. Pour cette occasion, elle a choisi d'inviter plusieurs personnalités, dont l'avocat Salah Hamouri, incarcéré entre 2005 et 2011 pour avoir projeté d'assassiner le rabbin Ovadia Yossef. L'annonce a créé une vive polémique, notamment au sein de la droite lyonnaise et de la communauté juive.

"Plus qu'une polémique parmi d'autres"

Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a en ce sens adressé un courrier à Grégory Doucet, vendredi 27 janvier, pour faire part de son "trouble". "Il est louable d'organiser une conférence pour les trente ans des accords d'Oslo [...], concède-t-il au début de sa lettre. Cependant, quand il s'agit d'un sujet aussi complexe et sensible que celui du conflit israélo-palestinien, cela ne peut se faire que dans le respect de l'esprit qui a présidé à la conclusion de ses accords : la recherche de la concorde et la quête de la paix".

Il précise : "Plus qu'une polémique parmi d'autres, la situation que vous avez provoquée illustre dans mon esprit une perte de repères qui touche l'ensemble de la vie politique et qui doit tous nous interpeller". Il indique que la conférence prévue par la Ville de Lyon ne doit pas s'organiser "sans inviter aucun représentant des autorités israéliennes susceptible d'apporter nuance et contradictoire".

"Discernement", "dignité" et "hauteur de vue" exigées

Le président de Région en appelle ainsi à la responsabilité de l'édile lyonnais de "ne pas activer davantage les ressorts de la désagrégation de notre société et de nos valeurs", pour "au contraire remettre au centre du débat du discernement, de la dignité et de la hauteur de vue". Pour l'heure, la mairie n'a pas officiellement réagi à cette lettre.

Mercredi 25 janvier, suite au début de polémique, la Ville de Lyon avait diffusé un nouveau communiqué, exprimant cette fois-ci son choix de convier certains membres de la communauté juive pour "apporter un éclairage complémentaire sur les territoires palestiniens". Vendredi, le grand rabbin de Lyon, Daniel Dahan, a par ailleurs annoncé dans son communiqué son retrait du groupe interconfessionnel de la ville, Concorde et Solidarité.