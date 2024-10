Lyon : le quai de la Pêcherie rouvert dès ce jeudi soir 

En travaux depuis le 14 octobre, le quai de la Pêcherie rouvrira dès ce jeudi 31 octobre en soirée entre la rue Constantine et la place d’Albon.

Le quai de la Pêcherie, dans le 1er arrondissement de Lyon, rouvrira à la circulation pour les véhicules motorisés et les vélos dès ce jeudi 31 octobre en soirée, entre la rue Constantine et la place d’Albon. Terminés plus tôt que prévu, les travaux ont permis une rénovation de la voirie, ainsi que l’aménagement d’un quai pour les bus dans le cadre du projet Presqu’île à Vivre.

"Je tiens à remercier l’ensemble des équipes et des entreprises qui ont été mobilisées sur ce chantier et qui terminent les travaux en amont de ce que le calendrier prévoyait. Je remercie également les riverains, commerçants et usagers du quai pour leur patience et leur compréhension quant à l’utilité de ce chantier. Le quai de la Pêcherie fait peau neuve, avec un nouveau revêtement qui réduit les nuisances sonores dues aux frottements et qui garantit un meilleur confort de l’ensemble des usagers piétons, cyclistes et automobilistes", a ainsi déclaré Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la voirie.

Lire aussi : Mise à sens unique de l'avenue Rockefeller à Lyon : un collectif de riverains va déposer un recours