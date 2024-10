Lyon : Les HCL recherchent patients et volontaires pour une étude sur Parkinson

Les HCL recherchent des patients et des volontaire sains pour une étude sur la maladie de Parkinson.

L'hôpital des Charpennes des Hospices civils de Lyon (HCL) recherche des volontaires pour poursuivre son étude "PARK 5-HT4" sur la maladie de Parkinson menée en collaboration avec l'institut des sciences cognitives CNRS UMR 5229.

"Ouvrir la voie sur de nouvelles pistes thérapeutiques"

L'étude s'intéresse à un récepteur sérotoninergique (un récepteurs du système nerveux central et périphérique activés par la sérotonine) qui "n'a jamais été exploré chez le patient atteint de la maladie de Parkison", indiquent les HCL.

"La principale retombée attendue est d'identifier les altérations d'expression de ce récepteur 5-HT4 en début de la maladie de parkinson, afin d'ouvrir la voie sur de nouvelles pistes thérapeutiques", poursuivent-ils.

15 volontaires et 20 patients

L'objectif est d'inclure 15 volontaires sains et 20 patients parkinsoniens pendant deux ans. Chaque volontaire bénéficiera d'une indemnisation de 150 € ainsi que d'un dédommagement de ses frais de transports. Il faudra ainsi passer une IRM cérébrale, un scanner et une analyse sanguine. "Des effets indésirables pourraient être un inconfort lié au passage de l'IRM et une gêne liée à la prise de sang" précisent les HCL.

Pour être volontaire, il faut être un homme ou une femme âgé de 50 à 85 ans ayant une maladie de Parkinson évoluant depuis 2 à 8 ans ou ne présentant pas de maladie importante.