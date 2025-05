La totalité du nouveau parc Nelson Mandela du quartier de la Part-Dieu, de part et d'autre de l'avenue Félix Faure dans le 3e arrondissement de Lyon, a été inauguré lundi 19 mai.

Après l'ouverture de la pointe Nord en décembre 2023, le parc Nelson Mandela s'ouvre (totalement) au quartier de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement lyonnais, depuis ce lundi 19 mai et son inauguration officielle. Plusieurs dizaines d'habitants ou simples curieux avaient d'ailleurs coché le rendez-vous et s'amassaient autour des aires de jeux pour enfants malgré les gouttes d'eau.

Les plus jeunes, eux, profitaient déjà des nouveaux espaces quand la maire du 3e arrondissement, Marion Sessiecq, qualifiait ce nouveau parc de "véritable lieu de respiration en plein coeur de la ville" et d'un "pari sur l'avenir". "Le signe que l’approbation est en train de se faire", souriait le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Le maire de Lyon Grégory Doucet face aux habitants du quartier de la Part-Dieu, venus en nombre. (@NB)

4 hectares de nature urbaine

Ce nouvel espace, à deux pas de la gare Part-Dieu, remplace un site historiquement industriel, "qui fut un parking ou même un terrain vague", rappelait Marion Sessiecq. Aires de jeux, gradins en béton, agrès sportifs et aire canine ont désormais pris place sur et autour de l'esplanade Nelson Mandela. À quelques mètres de là, dans la partie Sud, la crèche de plein air est, elle aussi, en train d'être installée et intégrera ce nouvel espace.

Un projet déroulé sur plus de 4 hectares, dont 70 % (contre 39 % avant) de la surface est désormais végétalisée. Et plus de 450 arbres ont été ajoutés aux 332 arbres déjà existants. 7,2 millions d'euros ont été investis dans ces travaux d'aménagement, sous la maîtrise d'ouvrage de la SPL Lyon Part-Dieu.

Les arbres viendront ombragés ces grands espaces végétaux. (@NB)

Son directeur, Florent Sainte Fare Garnot, ajoute : "À travers Mandela, d'une certaine manière, on inaugure une frontière est de la Part-Dieu, qui a pendant très longtemps regardé à l'Ouest. Il y avait une certaine hémiplégie quand même. Le parc Mandela, c'est la naissance d'une centralité à l’est, dont on se rend compte combien elle est dotée d'entreprises, d'habitats et d'équipements".

Développer la partie est de la Part-Dieu

Mais le développement de cette partie est n'est pas totalement terminé. Les travaux de l'avenue Félix Faure sont encore en cours pour permettre l'arrivée du Bus à haut niveau de service, qui desservira la Part-Dieu aux Sept Chemins, dont la première partie de la mise en service est attendue pour 2026 (la traversée avenue Félix Faure pourrait être terminée dès l'automne).

"La transformation de la Part-Dieu a commencé il y a plusieurs dizaines d'années. On a l’impression d’avoir toujours connu Part-Dieu uniquement en travaux. Et, enfin, on commence à voir le bout du tunnel", se soulage Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Aux lignes de tramways et au BHNS, s'ajouteront également les tronçons des Voies lyonnaises n°10 et 11, qui font partie des reports engagés par la collectivité. "Sytral Mobilités étudie par ailleurs l’implantation d’une œuvre d’art autour de la future station de bus", indique aussi la Métropole.

