À l'occasion du mois des fiertés, la CGT du Rhône organise une journée contre l'homophobie à la Bourse du Travail de Lyon.

Quelques jours après la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, samedi 17 mai, la CGT du Rhône indique dans un communiqué de presse qu'elle organisera une journée d'étude le 10 juin prochain, entre 9 et 17 heures, à la Bourse du Travail de Lyon à destination des syndiqués.

Elle juge la situation des LGBT+ "préoccupante" en France. En 2023, "les actes anti-LGBT+ ont augmenté de 13 points", relève le syndicat pour qui les discriminations et niveaux d'agression persistent dans le monde du travail. "La CGT continuera de porter les revendications pour l’égalité au travail et dans tous les domaines de la vie, et pour dire stop à la haine anti-LGBT", conclut-elle.

Lire aussi : Un joueur de l'OL refuse d'arborer le drapeau LGBT : Bruno Bernard et Grégory Doucet indignés