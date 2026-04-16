Lyon : un homme meurt après une chute du pont Gallieni

Mercredi 15 avril, un cinquantenaire est décédé après avoir chuté du pont Gallieni dans le 2e arrondissement de Lyon.

Mercredi 15 avril, un homme a perdu la vie après être tombé du pont Gallieni, entre les 2e et 7e arrondissements de Lyon. Selon les informations du Progrès, l'homme âgé de 58 ans aurait été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire aux alentours de 17 heures. Les secours ne sont pas parvenus à réanimer la victime, déclarée morte sur les lieux.

Selon les informations de nos confrères, l'homme serait mort à la suite de sa chute du pont. Nous ignorons néanmoins si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette chute.

Lire aussi : Lyon : un salarié de supermarché mordu après l’attaque d’un chien