De début juin à fin août, le musée des Beaux-Arts de Lyon propose au public de partir à la découverte de ses jardins à travers une large programmation.

Situé sur la place des Terreaux au cœur de la Presqu'île lyonnaise, le musée des Beaux-Arts est connu pour ses expositions de peintures, de sculptures et d'objets modernes. Mais il cache également un plus méconnu jardin, ouvert gratuitement au public. Cet été, le musée des Beaux-Arts propose une programmation dédiée à ce jardin, composée d'ateliers, d'installations, de lectures et de concerts.

Pour l'occasion, une installation des élèves de l'école primaire Robert-Doisneau (Lucenay) en collaboration avec l'artiste Yves Dimier, occupera le jardin les 7 et 8 juin. Lors du même week-end, Yves Dimier en profitera pour dispenser des ateliers de dessin au cœur du jardin. Ouverts à tous les niveaux, ces cours seront dédiés au fusain et au croquis. Une visite dédiée aux graines se tiendra également le 7 juin. Au cours de celle-ci le public pourra découvrir des graines du monde entier, en présence d'un jardinier botaniste, et repartir avec son propre pot.

Le mois suivant, des ateliers peintures et visites du jardin seront ouverts aux enfants les 7, 9, 10, 16 et 17 juillet. En plus de ces cours, la journée du 10 juillet sera marquée par un concert gratuit du chœur Syllepse en fin de journée. Un second concert gratuit, cette fois-ci animé par l'artiste Odalie, se tiendra le 7 août. Si certains de ces ateliers sont gratuits, le musée préconise de réserver sa place à l'avance.

Lire aussi :