Le métro A ne circule plus ce mardi matin à Lyon après une panne sur l'une des rames du métro. La reprise de la circulation est estimée à 9h30.

La ligne A du métro lyonnais est à l'arrêt ce mardi matin. La ligne qui relie Perrache à Vaulx-en-Velin - La Soie ne circule plus après une panne sur l'une des rames du métro intervenu un peu après 8h30.

"Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours" expliquent les TCL dans un communiqué.

La reprise du trafic est pour l'heure estimée à 9h30.