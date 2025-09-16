Actualité
Métro A à Lyon. (@GL)

Lyon : le métro A à l'arrêt après une panne sur une rame

  • par V.G.

    • Le métro A ne circule plus ce mardi matin à Lyon après une panne sur l'une des rames du métro. La reprise de la circulation est estimée à 9h30.

    La ligne A du métro lyonnais est à l'arrêt ce mardi matin. La ligne qui relie Perrache à Vaulx-en-Velin - La Soie ne circule plus après une panne sur l'une des rames du métro intervenu un peu après 8h30.

    "Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours" expliquent les TCL dans un communiqué.

    La reprise du trafic est pour l'heure estimée à 9h30.

    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations

