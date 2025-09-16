Actualité
CGT manifestation grève
©Loane Carpano

Mobilisation du 18 septembre à Lyon : à quoi s'attendre dans les rues ?

  • par V.G. avec AFP

    • Une semaine après le mouvement "Bloquons tout", une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi 18 septembre. Une mobilisation sociale qui devrait être plus importante que la semaine dernière.

    Les autorités s'attendent à une mobilisation plus importante pour la journée d'action intersyndicale prévue jeudi que lors du mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre et à la présence de plusieurs centaines de manifestants radicaux dans les cortèges des grandes villes, ont rapporté lundi des sources proches du dossier à l'AFP.

    Pour cette journée de mobilisation, les services de renseignement évoquent une "menace hybride", c'est-à-dire des actions coups de poing dès la veille au soir ou tôt le matin, une partie syndicale constituée des cortèges classiques et une séquence "plus politique" emmenée par des "militants de La France insoumise" notamment.

    80 000 policiers et gendarmes mobilisés

    Bruno Retailleau a présidé lundi après-midi une réunion de travail en prévision de cette journée d'action à laquelle les préfets ont participé ainsi que les responsables de forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité sera du même ordre que celui mis en place le 10 septembre, soit environ 80.000 policiers et gendarmes accompagnés du déploiement des engins blindés Centaure de la gendarmerie et de canons à eau, selon des participants à cette réunion interrogés par l'AFP.

    Lundi, quarante cortèges ont déjà été déclarés et d'autres devraient l'être d'ici à jeudi. Les services estiment que la participation sera nettement plus élevée que le 10 septembre et pourrait atteindre plus de 400.000 personnes, contre 200.000 recensées par le ministère de l'Intérieur mercredi dernier.

    A Paris, les estimations vont de "30.000 à 60.000 personnes", "100.000" dans le grand Ouest. Les points d'attention pour les forces de l'ordre restent comme mercredi, outre Paris, les villes de Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier et Bordeaux.

    La crainte des black block

    "Entre 150 et 300" éléments radicaux du type Black Block pourraient être présents dans les manifestations dans les grandes villes, selon les services qui envisagent en outre des actions coups de poing à l'appel du mouvement "Bloquons tout".

    Au regard des premiers éléments recueillis, les perturbations dans les transports en commun pourraient être plus fortes que mercredi dernier, selon un participant. Les services ont relevé également une "montée en tension des discours" dont certains avec "une tonalité insurrectionnelle", ce qui leur fait craindre des débordements.

    Dans la capitale, comme lors de chaque journée d'action d'ampleur, les lieux emblématiques du pouvoir tels que l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale ou le Sénat feront l'objet d'une protection renforcée.

    à lire également
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon en mission à Madagascar pour renforcer ses coopérations 09:44
    CGT manifestation grève
    Mobilisation du 18 septembre à Lyon : à quoi s'attendre dans les rues ? 09:19
    Lyon : le métro A à l'arrêt après une panne sur une rame 09:00
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    Journées du Patrimoine : plus de 300 activités proposées à Lyon 08:55
    A Lyon, la LDLC Arena s'impose parmi les scènes incontournables de l'e-sport 08:38
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours relativement bonne ce mardi 07:58
    Lyon : "Saisie record" de méthamphétamine dans 18 pays, selon Interpol 07:40
    Lyon soleil
    Un mardi ensoleillé et plutôt frais à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:14
    Sandrine Runel
    Sandrine Runel (PS) : "La France ne souffre pas d’un problème de dette, mais d’un problème de recettes" 07:00
    "Défenseurs de Lyon" et candidats aux municipales rassemblés pour soutenir la charcuterie Bonnard 15/09/25
    Un grand projet touristique dans le Vercors, porté par Tony Parker, rejeté par la préfecture 15/09/25
    Fabienne Buccio
    Faibles rendements, manque de personnel... Le secteur viticole en difficulté dans le Rhône 15/09/25
    médecins
    Fin de vie : un médecin suspendu par l'Ordre des médecins et visé par un signalement à la justice 15/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut