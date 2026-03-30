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Les 350 glycines de Montchat sont en fleurs jusqu’à juin.

Lyon : le Festival des Glycines débute ce mercredi à Montchat

  • par V.G.

    • Pendant près d’un mois, le quartier lyonnais de Montchat célèbre la floraison de ses glycines avec balades, expositions et visites guidées.

    Le printemps s’annonce parfumé dans le quartier de Montchat. La 7e édition du Festival des Glycines se déroulera du 1er au 26 avril, invitant les Lyonnais à découvrir une concentration exceptionnelle de ces plantes grimpantes qui colorent rues et façades.

    Près de 400 glycines, de toutes variétés et de tous âges – certaines presque centenaires – sont entretenues par les habitants-jardiniers du quartier. Leur floraison spectaculaire promet une promenade dépaysante dans ce secteur résidentiel encore méconnu, transformé en véritable décor printanier.

    Au programme de cette édition : visites guidées pour explorer l’histoire et les trésors végétaux de Montchat, rencontres avec des passionnés, mais aussi une exposition originale de cyanotypes consacrée aux glycines. Le vernissage est prévu le 1er avril en soirée. Chaque année, l’événement attire curieux et amoureux de nature venus profiter d’un grand bol d’air fleuri en pleine ville.

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