À Lyon, les HCL renforcent leur expertise dans les essais cliniques de phase précoce

L’Institut National du Cancer créait en 2010 le label CLIP2 pour encourager la recherche contre le cancer et les essais précoces de nouveaux médicaments. Il vient d’être renouvelé pour la troisième fois pour la période 2025-2030 avec une nouveauté : l’extension du label aux hôpitaux Est et un partenariat avec le CHU de Saint-Etienne.

En 2010, le centre de recherche contre le cancer de l’hôpital Lyon Sud faisait partie de la toute première liste d’établissement français à obtenir le label CLIP2 de l’Institut national du cancer, visant à soutenir les essais de phase précoce des nouvelles thérapies.

Amplifier l’activité de recherche contre le cancer

Pour son troisième renouvellement, le label s’étend d’une part aux hôpitaux Louis Pradel et Pierre Wertheimer des Hospices Civiles de Lyon avec l’ouverture d’une nouvelle unité de phase précoce HCL sur le site du groupement hospitalier Est et d’autre part au CHU de Saint-Étienne, qui devient partenaire du CLIP2. L’extension du label aux hôpitaux Est et au CHU de Saint-Étienne permettra d’amplifier l’activité de recherche contre le cancer et d’augmenter l’accès à des essais cliniques de phase précoce dans le Sud-Est de la France.

Le label CLIP2 renforce la visibilité et l’attractivité du centre auprès des industriels du médicament en France et à l’étranger. A l’échelle nationale, ce programme vise à améliorer la qualité et la quantité des essais cliniques de phase précoce adulte et pédiatrique.

En près de 15 ans, la labellisation a permis une croissance du nombre d’essais proposés aux patients, une hausse de l’activité de recrutement et une implication croissante des équipes médicales et scientifiques, un recrutement facilité de patients issus de toutes les régions françaises ainsi qu’une augmentation de la technicité des procédures permettant l’optimisation des données cliniques.

Une coordination régionale est prévue avec le CHU de Saint-Etienne et le programme EPSILyon inclut la formation d’oncologues et hématologues des hôpitaux publics et privés de la région.

