Ain : Marius Perrier, médaillé d'excellence lors des Worldskills

Le week-end dernier, le jeune Aindinois Marius Perrier a reçu la médaille d'excellence dans la catégorie "3D Game Art" lors des Worldskills de Lyon.

Après avoir suivi un programme intensif durant un an pour préparer sa participation à la finale des Worldskills, Marius Perrier a finalement remporté la médaille d'excellence lors de la fameuse compétition qui s'est déroulée du 10 au 15 septembre dernier.

Grâce à son travail et sa détermination, le jeune Aindinois, étudiant en première année de Mastère animation et jeu vidéo spécialité Game Art à Lyon Ynov Campus, s'est retrouvé en tête du classement européen, et 7ème au rang mondial de la catégorie "3D Game Art".

Lors de cette compétition de quatre jours, composée de trois à quatre heures d'épreuve, Marius Perrier, originaire de Pracieux, a dû créer un "foodtruck avec un design légèrement futuriste et un poulpe animé sur son toit, le tout devait être intégré sur un moteur de jeu, Unreal Engine, pour faire en sorte de contrôler le véhicule et de pouvoir faire la course avec", selon nos confrères du Progrès.

Un jeune talent prometteur

En plus de désormais se placer en première position du classement européen et à la 7ème place mondiale, Marius Perrier est également champion régional et vice-champion de France de sa catégorie. Le jeune aindinois s'avère désormais être un talent prometteur pour la suite.