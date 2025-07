Lyon : le chef Bernard Mariller rend son tablier, le Gourmet de Sèze a fermé ses portes 

Après un dernier service samedi 19 juillet, l’établissement étoilé du 6e arrondissement, le Gourmet de Sèze, a officiellement baissé le rideau. Son chef, Bernard Mariller, annonce prendre sa retraite.

C’est en toute discrétion que le chef Bernard Mariller a rendu son tablier. Après 34 ans et 289 000 repas servis au sein de son restaurant étoilé le Gourmet de Sèze (6e arr.), le chef annonce via un communiqué prendre sa "retraite bien méritée." Le dernier service a été réalisé hier, samedi 19 juillet.

"34 années, ce n’est pas rien"

"34 années, ce n’est pas rien. C’est une vie faite de passion, de sacrifices, de rigueur et de temps consacré. Un métier exigeant, qui demande de ne rien lâcher… deux fois par jour, tenir dans la durée, ce n’est pas réussir — car on peut toujours faire plus — mais c’est construire sur des bases solides : une éducation forte, une formation exigeante, un entourage bienveillant", écrit-il. Et d’ajouter : "Je dois tout d’abord beaucoup à mes parents, issus du monde agricole, qui m’ont transmis le goût du travail bien fait, l’humilité, la discrétion, et cette vérité essentielle : sans travail de la terre, rien ne pousse, rien ne se fait."

Après une formation auprès des plus grands, comme Philippe Chavent, Lameloise, Troisgros, Robuchon, Les Templiers, Bernard Mariller remercie ces "maîtres exigeants qui (lui) ont appris le respect du produit, la rigueur, la quête permanente de la qualité." Mais également ses clients : "J’ai eu joie de suivre vos parcours, un bout de vos vies, voir vos enfants grandir."

Bientôt une brasserie lyonnaise haut de gamme

Et pour ce qui est de la suite, Bernard Mariller se veut rassurant. "L’entreprise, quant à elle, est entre de très bonnes mains. Deux jeunes passionnés reprennent le flambeau pour transformer le lieu en une brasserie lyonnaise haut de gamme. Les murs sont imprégnés depuis si longtemps de l’exigence du bon et du vrai, que je ne doute pas un instant de leur réussite." Le mystère plane encore quant à la date d’ouverture.

Mais Bernard Mariller promet qu’il sera toujours présent "sur les marchés, toujours à la recherche de beaux produits", mais également "chez (ses) enfants, dans leur pâtisserie “Mariller, Pâtissier Rêveur”, (sa) grande fierté."

