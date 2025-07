Christiane Cointy et Lucas Boghossian nommés chefs de file du PCF pour les municipales à Vaulx-en-Velin 

Christiane Cointy et Lucas Boghossian nommés chefs de file du PCF. @PCF

Le Parti communiste (PCF) désigne Christiane Cointy et Lucas Boghossian comme ses deux chefs de file pour les élections municipales de 2026 à Vaulx-en-Velin.

Le Parti communiste (PCF) se lance officiellement dans la course aux élections municipales à Vaulx-en-Velin. Dans un communiqué, le PCF annonce avoir choisi Christiane Cointy et Lucas Boghossian comme ses deux chefs de file pour 2026.

Christiane Cointy se présente comme "engagée dans la lutte pour le droit aux vacances, à l’alimentation de qualité et la solidarité", tandis que Lucas Boghossian est un "Vaudais de toujours, investi dans l’éducation de nos enfants, la coopération et la paix en Palestine, ainsi que le droit à la tranquillité publique."

Toujours dans son communiqué, le PCF marque son opposition franche avec la majorité actuelle menée par la maire socialiste Hélène Geoffroy. "Après onze années d’une gestion catastrophique et de scandales, il est venu le temps d’en finir avec cette période sombre et de bâtir une alternative populaire avec les Vaudais", lance-t-il. Et d’ajouter : "Les communistes, comme depuis toujours, travailleront avec tous ceux qui partagent leurs objectifs" afin d’"ouvrir les voies pour bâtir un avenir apaisé dans notre ville."

