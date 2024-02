Lyon : le champion du monde de tiramisu ouvre un pop-up éphémère ce samedi

Une patisserie éphémère pour les amoureux ... de desserts ! Le chef Nabil Barina propose ses créations sur le thème de l'amour à Gerland ce samedi.

N'attendez pas pour vous y rendre ! Le pop-up du chef Nabil Barina ne durera que le temps d'une journée. Le chef pâtissier investit le café-coworking Le R et propose des créations sur le thème de la gourmandise et de l'amour.

Au menu, entre autres : "Fuis-moi je te suis", des cookies géants pistaches et noisettes et "Kiss me", un tiramisu fruits rouges et passion.

En 2021, Nabil Barina avait remporté le titre de champion du monde de tiramisu, compétition organisée par la FIP, la Federazione Internationale Pasticceria.

Rendez-vous donné jusqu'à 19h30 au R Gerland, 5 place Vaclav Havel (Lyon 7)

Tarif unique de 10 euros