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Centre des Massues à Lyon.
Centre des Massues_crédit Christophe Hargoues

Lyon : le Centre des Massues reçoit pour la deuxième fois la certification "Haute Qualité des Soins"

  • par C.M.

    • Le Centre des Massues de la Croix-Rouge française (5e arr.) reçu pour la deuxième fois consécutive le plus haut niveau de certification délivré par la Haute Autorité de Santé (HAS).

    Situé dans le 5e arrondissement de Lyon, le Centre des Massues de la Croix-Rouge est une nouvelle fois récompensé pour son travail. L’établissement annonce dans un communiqué ce mercredi avoir reçu pour la deuxième fois consécutive le plus haut niveau de certification délivré par la Haute Autorité de Santé (HAS) : la "Haute Qualité de Soins".

    Le Centre obtient 97 % sur les volets "patient" et "équipes de soins"

    Conduite tous les quatre ans, cette procédure d’évaluation externe des établissements publics comme privés est obligatoire et permet d’attester du respect du patient ainsi que de sa bonne prise en charge. Celle du Centre des Massues a été réalisée en décembre 2025 par six experts-visiteurs mandatés par la HAS. Les résultats ont été communiqués la semaine dernière, poursuit le Centre. Dans le détail, l’établissement obtient un score 97 % sur les volets "le patient" et "les équipes de soins", tandis qu’elle récolte 95 % pour le chapitre "l’établissement".

    Durant cette visite, les experts ont pu échanger avec la gouvernance et les équipes, rencontrer 12 patients afin "d’évaluer la qualité et la sécurité de leur prise en charge", étudier 8 parcours de soins et leur bonne continuité, ainsi qu’analyser 15 "cibles" portant sur "la maîtrise des risques dans des secteurs à enjeux majeurs (événements indésirables, circuit du médicament, transfusion sanguine, etc.)."

    "C’est une réussite collective qui reflète pleinement la culture des Massues : un esprit d’équipe fort et une approche pluridisciplinaire au service des patients", souligne enfin Franck Zanibellato, directeur du Centre des Massues.

    Lire aussi : Insuffisance rénale : à Lyon, les HCL déploient une nouvelle technique de pose de cathéters

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