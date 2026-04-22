Spectacle en famille au Polaris : en chemin vers la résilience

Présenté dans le cadre du festival MARIONnetteS, ce spectacle met à l’honneur la création contemporaine de la marionnette et du théâtre d’objets.

Signé de la compagnie du Radis Couronné, il nous plonge en 1969, dans la famille d’Ariane, 7 ans, qui vient de perdre sa grand-mère Philomène.

Aux questions de la petite fille, les parents répondent qu’elle est partie au ciel. Pour tenter de retrouver celle qui était chère à son cœur, Ariane monte sur le toit, rêve d’un voyage dans l’espace… Convoquant tour à tour l’imaginaire et l’humour, ce spectacle interroge sur la perte d’un être cher chez les plus jeunes, la résilience, la force des liens d’amour éternels.

Pour prolonger le plaisir en famille, ne ratez pas le brunch proposé en fin de spectacle.

Au ciel – Le 25 avril au Polaris à Corbas. À partir de 6 ans.