JO d'hiver de Pékin : Perrine Laffont manque de peu le podium en ski de bosses

La skieuse professionnelle, originaire d'Annecy, a terminé 4e de la finale de ski de bosses dimanche 6 février à Pékin. Une déception pour l'athlète qui était parmi les favorites.

Elle avait remporté l'or il y a quatre ans à PyeongChang. Perrine Laffont espérait décrocher un nouveau titre olympique en ski de bosses dimanche 6 février aux Jeux olympiques de Pékin. Avec un score de 77,36, la skieuse d'Annecy a terminé au pied du podium, en 4e position. À 23 ans, Perrine Laffont concourrait pour ses troisièmes Jeux olympiques.

C'est l'Australienne Jakara Anthony qui s'est imposée (83.09 pts), devant l'Américaine Jaelin Kauf (80.28 pts) et la Russe Anastasiia Smirnova (77.72 pts). "J'ai eu du mal à me relâcher et skier comme aux entrainements", regrettait la skieuse auprès de France Télévision.

Le compteur de l'équipe de France reste donc bloqué à une médaille, d'argent, depuis le relais mixte de biathlon samedi 5 février.

