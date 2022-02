À 26 et 27 ans, le couple de patineurs originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes a remporté le seul titre qu’il manquait à son très large palmarès, la médaille d’or olympique. Record du monde à la clef avec 226,98 points.

Après la très belle médaille remportée par le Jurassien Quentin Fillon-Maillet dimanche en biathlon, la délégation française avait les yeux rivés sur la patinoire de Pékin. Tôt ce lundi matin, les danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d’or au terme d’un concours qu’ils ont dominé du début à la fin.

À 26 et 27 ans, les patineurs originaires de Clermond-Ferrand (Auvergne) et Montbrison (Loire) se sont adjugé le seul titre qu’il manquait à leur très large palmarès après leur mésaventure aux Jeux olympiques de 2018 qui leur avait coûté l’or. Ils sont les premiers Français sacrés en patinage artistique depuis 2002 et le duo Marina Anissina - Gwendal Peizerat, déjà en danse sur glace.

Un record du monde

Record du monde à la clef avec 226,98 points, le couple avait pris la tête de la compétition à l’issue de la danse rythmique grâce à une chorégraphie inspirée du waacking, une danse urbaine apparue dans les clubs gay de Los Angeles dans les années 1970. Ce lundi, lors de la danse libre ils ont donc parachevé leur performance au son de l'Elegie de Gabriel Fauré, jouée au violoncelle et au piano. Ils devancent les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (2e, 220,51 pts) et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (3e, 218,02 pts) et offrent ainsi à la France une onzième médaille et une troisième en or.