JO d'hiver de Pékin : le Lyonnais Sacha Theocharis termine 11e en ski à bosses

Samedi 5 février 2022, le skieur lyonnais Sacha Theocharis était arrivé en 8e place des qualifications, et termine 11e en finale.

Le Lyonnais Sacha Theocharis se classe 11e en finale de ski à bosses samedi 5 février, sur 20 participants. Il était dans la course à la médaille avec un autre Français, Benjamin Cavet, qui a terminé 4e, au pied du podium.

Lors des phases de qualifications, le Lyonnais de 31 ans s'était hissé à la 8e place de la phase 2. Puis lors de la finale 1, il a terminé 11e, une place suffisante puisque les 12 premiers étaient qualifiés en finale 2. C'est là que le skieur a échoué, à cause d'une mauvaise réception lors d'un saut. Il écope d'un score de 73,40 et d'un onzième place, non suffisante pour la Super Finale.