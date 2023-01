Lyon : La statue de la place Bellecour a été nettoyée

En marge de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon, la statue de Louis XIV avait été taguée. En ce début de semaine, elle a retrouvé son état normal.

La manifestation contre la réforme des retraites a réuni entre 23 000 et 38 000 personnes jeudi 19 janvier à Lyon. En fin de manifestation le cortège s'est rendu au niveau de la place Bellecour dans le calme. C'est à ce moment-là que la statue de Louis XIV a été taguée. Plus de quatre jours après l'incident, lundi 23 janvier, la statue a été nettoyée et a retrouvé son état normal.

Polémique à la lyonnaise

Ces tags avaient fait l'objet d'un début de polémique lancée, comme souvent, par le chef de file de la droite lyonnaise, Pierre Oliver. Il avait interpellé l'adjoint en charge de la sûreté, Mohamed Chihi, regrettant la lenteur du nettoyage.

En réaction, l'adjoint a répondu dans un tweet : "Les dégradations de la statue Louis XIV place Bellecour ont révélé de nouvelles fragilités, ce qui a rallongé sa remise en état". Avant d'écrire ce mardi : " Les tags inacceptables de la statue Louis XIV Place Bellecour ont été nettoyés! Merci aux agents pour leur action".

Les tags inacceptables de la statue Louis XIV place Bellecour ont été nettoyés ! Merci aux agents pour leur action. https://t.co/bpt7oRnVJ5 — Mohamed Chihi (@Mohamed__Chihi) January 23, 2023

