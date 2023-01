Bocuse d'Or : retour en images

Reportage photo à Lyon, dans les coulisses du plus grand concours culinaire de la planète, le Bocuse d'Or.

Lundi 23 janvier 2023, le Danemark a remporté son 3e Bocuse d'Or, devant la Norvège et la Hongrie, grande surprise de cette édition.

Le chef danois Brian Mark Hansen, et son commis Elisabeth Madsen, clôture la 19e grande finale du Bocuse d’Or, succédant au Lyonnais Davy Tissot, Bocuse d’Or 2021.

L’équipe de la Norvège, composée du chef Filip August Bendi et de son commis Leon Haarberg Nilsen arrivent à la seconde place et remportent ainsi le Bocuse d’Argent, tandis que la Hongrie représentée par Bence Dalkoni et son commis Patrik Nyikos complètent le podium. La France représentée par Naïs Pirollet arrive, elle, à la cinquième place.

Tous les résultats :

Le Danemark remporte le Bocuse d'Or 203

La Norvège remporte le Bocuse d'Argent 2023

La Hongrie remporte le Bocuse de Bronze 2023

La Norvège remporte le prix du meilleur commis du Bocuse d'Or

Bocuse d'Or : "un dépassement de ses limites" (Naïs Pirollet, candidate de la France)

La Suède remporte le prix du plat de poisson du Bocuse d'Or

Bocuse d’Or : la France remporte l’épreuve « Feed the kids »

(Photos @White Mirror)