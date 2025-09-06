Lyon : deux étudiants devant la justice pour avoir cassé le doigt d’un voisin lors d’une dispute

Deux jeunes hommes d’une vingtaine d’années comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Lyon mercredi 3 septembre. Ils sont suspectés de violence en réunion sur l’un de leur voisin.

Les faits remontent au 18 octobre 2024 alors qu’un groupe d’amis célèbre un anniversaire dans un appartement situé à proximité de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. D’après Le Progrès, le groupe, dont les deux mis en cause, descend attendre un bus pour se rendre en boîte de nuit. C'est à ce moment-là que les choses ont dérapé.

21 jours d'ITT délivrés à la victime

Malgré les demandes répétées de l’une des voisines, les rires des jeunes résonnent en effet dans la cour. Son mari, âgé d’une cinquantaine d’années, sort alors pour demander au groupe de faire moins de bruit. Si les circonstances restent encore floues, le mari est pourtant remonté chez lui avec un doigt fracturé, nécessitant une opération, et des ecchymoses au visage. 21 jours d’ITT lui ont par ailleurs été délivrés.

Les deux suspects ont été interpellés quelques mois plus tard. Convoqués devant le tribunal correctionnel de Lyon le 3 septembre dernier, ils nient les faits et assurent que c’est bien le voisin qui aurait été violent en premier. Le parquet a requis six mois de prison assortie d’un sursis simple pour les deux étudiants. Le délibéré sera rendu le 24 septembre.