Lyon : à la Croix-Rousse, on célèbre la fête des Brandons même sous la pluie 

Comme chaque année, la Fête des Brandons s’est tenue sur la place de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, avec son incontournable dégustation de vin.

Ce n’est pas le temps maussade qui allait décourager l’association de la République des Canuts de célébrer son annuelle fête des Brandons. Née en 1986 sous l’initiative du maire du 4e arrondissement de l’époque, Gaby Caillet, l’association met à l’honneur le vin le temps d’une matinée sur la place de la Croix-Rousse, à Lyon. Et comme chaque année, la chorale des Grumeurs de Bacchus a donné de la voix pour animer cette matinée.

Lire aussi : Gérard Truchet, président des Amis de Lyon et de Guignol : “Nous ne sommes pas les gardiens d’un musée”

Une fête née en 1989

Amateurs de vin, gourmands ou simples curieux se sont donc réunis ce samedi 12 avril malgré les averses pour profiter d’un moment de convivialité célébré depuis 1989. "L’association est née en 1986 afin de jumeler la colline de La Croix-Rousse et la colline de Montmartre", explique Gérard Truchet, président de la République des Canuts. "On a replanté une vigne dans le parc de la Cerisaie, 300 pieds plus exactement, un acte symbolique entre nos deux villes. Plus tard, au moment de tailler la vigne, on s’est dit que ce serait une bonne idée de prendre les brandons, originellement les rameaux de la vigne, et de les brûler lors de cette matinée. On ne le brûle plus aujourd’hui, mais on célèbre toujours la taille des vignes", précise encore le président.

Les vendanges sont ensuite organisées en septembre. Huit jours plus tard, le "paradis" est organisé, toujours sur la place de la Croix-Rousse. L’association y installe son pressoir vinicole et presse la vigne devant les riverains. L’association célèbre également la culture avec son prix Canuts, remis à l’occasion de la Saint Vincent, afin d’honorer un auteur dont l’intrigue de son livre se déroule à la Croix-Rousse. Cette année, c’est Sophie Divry qui a reçu le prix pour son livre Fantastique Histoire d’Amour.