Lyon : la réforme du périscolaire des écologistes contestée par des parents d'élèves

Alors qu'elle doit être votée lors du conseil municipal du jeudi 21 mars, la réforme du périscolaire de la Ville de Lyon suscite l'incompréhension de parents d'élèves.

Annoncée dans un communiqué de presse, promettant plus de flexibilité, la nouvelle réforme "Pep's" du temps périscolaire de la Ville de Lyon est sous le feu des critiques, alors qu'une pétition rassemble déjà plus de 500 signatures, déplorant entre autres, "des journées plus longues" pour les enfants. Soumise au vote lors du conseil municipal jeudi 21 mars, cette nouvelle organisation ne permettra aux parents de venir chercher leurs enfants qu'à partir de 17 h 45 en maternelle et 18 h en élémentaire au lieu de 17 h 30 actuellement. "Les parents de fratries scolarisées en maternelle et en élémentaire devront donc attendre 15 minutes", regrettent les parents d'élèves de l'école Joliot-Curie dans un courrier adressé au maire de Lyon, Grégory Doucet.

"Cette nouvelle organisation pénalise 12 000 enfants"

"Pour les plus jeunes, rallonger des journées déjà bien longues entraînera une réelle fatigue nuisant à l'apprentissage", écrit par ailleurs un signataire de la pétition. Concrètement, s'ils ne s'opposent pas à un départ échelonné, les parents craignent des journées à rallonge, d'autant que seuls 7 000 enfants restaient jusqu'à 18 h 30, contre 19 000 partant entre 16 h 45 et 17 h 30. "Cette nouvelle organisation pénalise 12 000 enfants", déplore Gabriel Kretzschmar, parent d'élève à l'école Joliot-Curie, auprès de Lyon Capitale.

Les parents s'inquiètent par ailleurs de la nouvelle organisation du temps de travail lors de l'accueil périscolaire. En effet, la réforme "Pep's" proposera deux espaces entre lesquels les enfants pourront naviguer. L'un dédié, entre autres, à leur travail personnel, l'autre à des animations. "Le temps dédié aux devoirs sera laissé à l'appréciation des enfants. Pour la grande majorité, ils devront donc les faire à leur retour chez eux", déplorent les parents d'élèves. Et Gabriel Kretzschmar d'ajouter : "On a un peu de mal à voir comment des enfants vont travailler en autonomie pendant que leurs camarades sont en train de s'amuser à côté."

"Nous comptons sur votre réactivité pour qu’ensemble nous modelons une harmonie Ecole/Périscolaire qui rendent chacun heureux" Parents d'élèves de l'école Joliot-Curie à Lyon Tweet

Dans leur courrier adressé au maire de Lyon, Grégory Doucet, les représentants des parents d'élèves de Joliot-Curie regrettent par ailleurs "le manque de consultation" qui a mené à l'élaboration de cette réforme, tout comme le communiqué transmis à la presse par la Ville de Lyon, avant d'en avoir informé les parents. Dans la délibération qu'il présentera en conseil, l'exécutif municipal met en avant "une démarche de concertation et de dialogue engagée avec l'ensemble de la communauté éducative depuis 2021".

A deux jours d'un vote en conseil, les parents d'élèves ne désespèrent pas et concluent leur courrier à Grégory Doucet en lui demandant "d’entendre le désarroi des parents de ces 12 000 enfants qui méritent une bien meilleure considération". "Nous comptons sur votre réactivité pour qu’ensemble nous modelons une harmonie Ecole/Périscolaire qui rendent chacun heureux et épanoui de grandir au sein des écoles de la République", concluent-ils.