Tarifs, activités, flexibilité... la Ville de Lyon revoit l'accueil périscolaire du soir

La Ville de Lyon fait évoluer son accueil périscolaire du soir en simplifiant les tarifs et en réorganisant les activités proposées aux enfants.

A partir de la rentrée scolaire 2024, le temps d'accueil périscolaire du soir va évoluer dans les écoles de la ville de Lyon. Si les horaires ne changent pas (16 h 45 - 18 h 30), l'organisation et les tarifs de ce service sont revus.

Entre 30 et 45 minutes pour venir récupérer son enfant

A partir de 16 h 45, une pause goûter sera proposée aux enfants, "le temps pour les enfants de recharger les batteries et pour les animateurs d'organiser la suite des activités", explique la municipalité dans un communiqué. A partir de 17 h, les enfants auront le choix entre deux espaces entre lesquels ils pourront naviguer. Le premier, baptisé "tranqui-bulle" leur permettra "sous la responsabilité d'un adulte et en autonomie" de lire, réviser leurs leçons et se consacrer à leur travail ou participer à des temps de lectures contées et des jeux de concentration.

Le second, baptisé "le temps des copains", est un espace d'animations au sein duquel les enfants bénéficieront de contenus éducatifs enrichis et de cycles thématiques autour de jeux collectifs, d'activités artistiques, culturelles, sportives et de plein air. Cette nouvelle organisation proposera plus de flexibilité aux parents qui pourront venir chercher leurs enfants dès 17 h 45 en maternelle et dès 18 h en élémentaire et jusqu'à 18 h 30. Ce créneau, baptisé "bienvenue les familles" est "l'occasion de prendre le temps de discuter avec l'équipe d'animation et d'échanger sur les activités réalisées", explique la Ville de Lyon.

Des tarifs simplifiés

Les tarifs de l'accueil ont été revus, "pour permettre à toutes les familles lyonnaises d'y accéder selon leurs besoins", assure la collectivité qui indique que 60 % des familles paieront entre 1 € et 8 € par mois et par enfant. Les tarifs restent calculés en fonction du quotient familial municipal. L'inscription sera annuelle et sous forme de forfait avec un tarif unique pour toute la durée de l'accueil. Le forfait Max permet de profiter de l'accueil jusqu'à quatre jours par semaine. Le forfait Mini permet quant à lui de profiter d'un ou deux jours par semaine fixés en amont, modifiables sous conditions.

La nouvelle formule, baptisée "PEPS" "est le fruit du résultat des enquêtes menées sur la fréquentation actuelle du temps du soir et des attentes des familles. De plus, elle s’appuie sur de multiples temps de concertation avec la communauté éducative", explique la Ville de Lyon. Les inscriptions démarreront le 9 avril prochain.