"Je garderai cette ville en moi" : Endrick acte son départ de l'OL

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Endrick, jeune attaquant brésilien prêté cet hiver par le Real Madrid à l'OL, a confirmé son retour en Espagne et dit au revoir à Lyon.

Le jeune attaquant brésilien Endrick, prêté cet hiver à l'Olympique lyonnais par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, a annoncé mardi soir son retour dans le club espagnol. "Malheureusement, même s'il est plus fort, un lion ne peut pas rester au même endroit. Je dois maintenant prendre congé et entamer un voyage retour qui sera bien plus long, car je repars avec bien plus de bagages", dit-il dans une vidéo sous-titrée en français et publiée sur son compte X sous le titre "Merci OL".

Agé de 19 ans, Endrick, qui était dans une impasse sportive au Real où il n'a joué que onze minutes lors de la première moitié de la saison, était arrivé juste avant Noël dans la cité rhodanienne sous la forme d'un prêt payant sans option d'achat. Auteur de cinq buts en championnat - dont un triplé contre Metz fin janvier et un lors de la victoire de prestige au Parc face au PSG le 19 avril -, et de sept passes décisives, il a été l'un des artisans du rétablissement de l'OL.

Le club a fini à la 4e place de la Ligue 1 et disputera les barrages qualificatifs pour la prochaine Ligue des champions. Ses performances lui ont également valu d'être appelé cette semaine par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Il s'apprête à vivre sa première grande compétition internationale.

Dans sa vidéo, le jeune Brésilien remercie le club. "C'est ici, dit-il, que j'ai trouvé ce dont j'avais besoin pour reprendre des forces, pour suivre mon instinct, pour attaquer, comme un lion."

A Lyon, poursuit-il, "les mois d'angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires mais aussi d'apprentissage".