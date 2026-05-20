Bison Futé voit rouge pour les départs du vendredi de Pentecôte. Dans la région lyonnaise et en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs axes majeurs devraient être fortement saturés tout au long du week-end prolongé.

Dernier grand week-end prolongé avant l’été, la Pentecôte s’annonce très chargée sur les routes. Selon Bison Futé, les déplacements seront nombreux, en particulier vers des destinations proches, ce qui promet une circulation dense autour de Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 22 mai sera la journée la plus difficile. Classée rouge dans le sens des départs, elle devrait concentrer d’importants ralentissements dès la fin de matinée et jusqu’en soirée. Dans la région, l’autoroute A7 entre Lyon et Orange sera particulièrement saturée de midi à 23 heures, tout comme l’A43 vers Chambéry entre 17 heures et 20 heures. Le contournement Est de Lyon (A46 et RN346) sera également très chargé l’après-midi. Dans le sens des retours, des ralentissements sont attendus sur l’A7 entre Orange et Lyon en fin de journée.

Samedi 23 mai, la circulation restera soutenue vers les massifs alpins et l’Italie. Les axes A7, A42, A43 ou encore A47 devraient connaître de fortes perturbations, notamment entre la matinée et le milieu d’après-midi. L’autoroute A6 entre Lyon et Beaune pourrait aussi être très fréquentée dans le sens des retours.

Enfin, lundi 25 mai, jour du retour, la prudence restera de mise. Des ralentissements sont attendus sur l’A7 entre Orange et Lyon dans l’après-midi, marquant la fin d’un week-end intense pour les automobilistes de la région.