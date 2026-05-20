Un hameau de Courchevel pourrait être menacé par la rupture d’une retenue d’eau destinée à la neige artificielle. Une association anticorruption a saisi la justice.

L'association AC !! Anti-Corruption a déposé une plainte pour mise en danger d'autrui et atteintes à l'environnement après qu'une étude révélée par Le Monde a alerté sur le risque d'ensevelissement d'un hameau de Courchevel six ans après la construction d'une gigantesque retenue d'eau alimentant les canons à neige.

La retenue artificielle de la Loze, pouvant stocker jusqu'à 170.000 m3 d'eau, subit, en raison d'une étude préalable insuffisante ou volontairement falsifiée selon AC !!, un affaissement de ses fondations pouvant entraîner une rupture de sa digue de 20 m de haut. Suivie d'une coulée massive de boue, glace et roches qui ensevelirait en 30 minutes un hameau de la célèbre station de ski, selon l'étude citée samedi par Le Monde. AC !! a donc déposé une plainte contre X --dont elle a transmis mardi une copie à l'AFP-- auprès du parquet d'Annecy.

La retenue d'eau en grande partie vidée

Selon le Monde, qui cite la société exploitant le domaine skiable ayant mandaté l'étude, l'affaissement progressif des fondations a été jugé suffisamment inquiétant pour que la préfecture ordonne, fin 2025, une vidange partielle puis quasi-totale de la réserve d'eau, passée de 170.000 à 25.000 m3.

La retenue de la Loze a été construite en 2020 pour alimenter les canons à neige artificielle du domaine skiable de Courchevel-La Tania dans la perspective des Championnats du monde de ski alpin de 2023 et des Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030. Notamment pour enneiger sa piste de l'Eclipse réputée rivaliser avec les plus ardues du circuit mondial.

L'étude réalisée fin 2025 par la société Artelia spécialisée dans l'ingénierie de l'eau et des barrages, montre que la structure "implantée sur un glacier rocheux contenant du permafrost subirait, depuis sa mise en eau, un affaissement particulièrement important" en raison d'une "fonte de glace résiduelle (...) accélérée par les effets thermiques de la retenue elle-même, décrite comme ayant agi en +radiateur thermique+", lit-on dans la plainte d'AC !!.

L'association affirme que la structure de ce glacier rocheux était "connue et cartographiée" et s'interroge sur "les conditions dans lesquelles un ouvrage d'une telle ampleur a pu être autorisé sur une zone géomorphologiquement aussi sensible". Et, AC !! demande au parquet d'Annecy d'ouvrir une enquête pénale notamment des chefs "d'infraction au code de l'environnement" et de "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", à savoir les résidents du hameau de La Tania comprenant des dizaines de chalets et des hôtels sur la commune de Courchevel.

Mais aussi pour de possibles "faux et usages de faux" si l'enquête démontrait que l'étude d'impact environnemental préalable à l'autorisation de construire en 2019, qu'AC !! considère comme "incomplète" au regard du droit, s'avérait avoir délibérément "minoré" les risques, voire "transmis frauduleusement" de fausses informations à la préfecture de Savoie qui a délivré l'autorisation.