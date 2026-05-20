Avec des températures qui atteindront les 30 degrés à Lyon dans les prochains jours, voici à quoi s'attendre dans la région lyonnaise jusqu'à la fin de la semaine.

Après deux semaines particulièrement fraiches et maussade, le printemps semble prendre définitivement ses quartiers à Lyon. Si ce mercredi s'annonce agréable, avec un soleil qui alternera avec quelques nuages jusqu'au soir et des températures en légère hausses, dès demain, le mercure s'emballera à Lyon et dans toute la région lyonnaise.

Jeudi le thermomètre grimpera jusqu'à 26 degrés sous un soleil généreux. Vendredi le mercure atteindra même les 29 degrés et le temps devrait devenir véritablement estival. Samedi le barre symbolique des 30 degrés pourrait même être atteinte à Lyon.

Des températures 7 à 8 degrés au dessus des normales de saison et une chaleur qui devrait se maintenir tout le weekend de Pentecôte. La séquence estival pourrait même s'accentuer en début de semaine prochaine avec un thermomètre qui frôlera les 31 ou 32 degrés à Lyon mercredi prochain. Des conditions dignes du cœur de l'été avec un soleil qui brillera toujours très fort.