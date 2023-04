La mairie du 1er arrondissement de Lyon ne rouvrira pas ses portes ce mardi matin après les dégradations commises par des casseurs en fin de soirée lundi 17 avril.

Au lendemain de l’irruption de casseurs dans la mairie du 1er arrondissement, où des dégâts ont été commis en marge d’une manifestation sauvage contre la réforme des retraites, le bâtiment est fermé ce mardi matin. D’après la municipalité, "les rendez-vous pris seront reportés" car les services ne pourrons pas réouvrir avant 13h30.

La mairie du 1er vandalisée à #lyon en marge d’une manifestation sauvage contre la #ReformeDesRetaites ce lundi soir. La porte arrière a été fracturée et une poubelle en feu jetée à l’intérieur… pic.twitter.com/WlqBHjiEQa — Hadrien Jame (@hadrienjames) April 17, 2023

Les équipes de la Ville devront notamment remettre en état la porte arrière de la mairie fracturée et nettoyer la cage d’escalier, où étaient visibles hier soir une poubelle détruite par les flammes, de nombreux bris de ver, des tags et une porte vitrée fracturée au 1er étage. Des dégradations dénoncée par le maire de Lyon Grégory Doucet et la maire d’arrondissement Yasmina Bouagga, pour qui "c'est le service public de proximité qui est attaqué".

Extrêmement choquée des actes de vandalisme contre la #mairie du 1e arrondissement de #Lyon. C'est le service public de proximité qui est attaqué. Les casseurs qui vampirisent les manifestations populaires n'ont aucune excuse et devront rendre compte de leurs actes.1/2 — Yasmine Bouagga (@yasminebouagga) April 17, 2023

Lire aussi : Lyon : la mairie du 1er vandalisée lors d’une manifestation sauvage