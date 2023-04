Fabien Bagnon : "le bilan de la zone 30 à Lyon est positif"

Fabien Bagnon, vice-président écologiste de la Métropole de Lyon en charge des mobilités, dresse un bilan positif de la zone 30 à Lyon.

Un peu plus d'un an après son entrée en vigueur, Fabien Bagnon dresse un bilan plutôt positif du passage de la ville en zone 30. "On a eu une réduction de la vitesse un peu faible, de l'ordre de 1%, mais il faut voir que cela représente 4% de baisse de l'accidentalité. L'an passé, nous avons eu beaucoup moins d'accidents mais encore beaucoup trop. Les 30 km/h ne sont pas respectés par tous les usagers mais la baisse permet déjà de sauver des vies", retient le vice-président en charge de la voirie.

A Caluire, une voie lyonnaise de la discorde

Le Monsieur vélo de la Métropole de Lyon revient aussi sur le projet de voies lyonnaises n°7 qui suscite une franche opposition à Caluire-et-Cuire. "Nous avions proposé d'éviter la voie verte et nous avons été surpris que la ville de Caluire propose le maintien de la piste cyclable sur la voie verte. Il n'y a pas de cohérence entre l'opposition au projet et ce qu'il s'est dit en comité technique", s'étonne Fabien Bagnon.