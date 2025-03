Spectacle en famille : dystopie poétique au Radiant

À la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et du cinéma, La Chute des anges, créé par la circassienne Raphaëlle Boitel, est un spectacle dystopique et poétique qui, sur un ton tragicomique, vient nous questionner sur notre époque.

Que deviendrait notre monde si même les anges ne pouvaient plus voler ? Dans un monde froid, sans soleil, sept hommes et femmes, déshumanisés, tout de noir vêtus, semblent perdus dans le vide. Jusqu’à ce qu’un personnage vienne chercher sans le savoir la lumière enfouie au plus profond d’eux.

La Chute des anges – Les 8 et 9 mars (changement de date) au Radiant-Bellevue, Caluire – À partir de 8 ans.