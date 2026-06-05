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Gare de Perrache. @WilliamPham

Lyon : aucun train ne desservira Perrache ce week-end

  • par LR

    • La gare de Lyon-Perrache sera totalement privée de trafic ferroviaire ce week-end. SNCF Réseau va profiter de cette interruption pour mener un important chantier de renouvellement des voies.

    Les voyageurs devront s’organiser en conséquence. De ce vendredi 5 juin à 22h30 jusqu’au lundi 8 juin à 5h30, aucun train ne circulera en gare de Lyon-Perrache. Cette interruption exceptionnelle s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation des infrastructures ferroviaires.

    SNCF Réseau va remplacer plusieurs composants essentiels des voies, notamment les rails, les traverses et le ballast. Le chantier, engagé depuis la fin du mois d’avril, se poursuivra jusqu’à la fin de l’été avec des interventions principalement réalisées de nuit. Un second week-end d’interruption totale est déjà programmé du 19 juin à 22h30 au 22 juin à 5h30.

    Les usagers sont invités à vérifier les conditions de circulation de leurs trains avant leur départ et à anticiper leurs déplacements pendant ces périodes de travaux.

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