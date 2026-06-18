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La préfecture du Rhône a annoncé l’activation du niveau « information-recommandation ». ©DR

Pollution : activation du niveau information-recommandation dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • Le niveau information-recommandation pollution est activé dans le département du Rhône à compter de ce jeudi 18 juin.

    La vague de chaleur, touchant actuellement le département du Rhône, à pour conséquence le retour de l'ozone dans le bassin lyonnais/ Nord Isère et la zone des Côteaux. Par conséquent, le préfet du Rhône a décidé d'activer le niveau information-recommandation pollution pour l'ensemble du département et de la Métropole de Lyon, dès ce jeudi 18 juin.

    Les populations vulnérables sont appelées à limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et les abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses.

    La préfecture rappelle l'interdiction de brûler ses déchets verts et de circuler avec un véhicule Crit'air 5, 4 ou 3 au sein de la ZFE de la Métropole de Lyon.

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