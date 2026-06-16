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LFI défend Elisa Ngoudjou, élue du 8e arrondissement accusée d’avoir filmé ses opposants. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Lyon : la France Insoumise demande à Grégory Doucet de mettre fin au jumelage avec Beer-Sheva en Israël

  • par Clémence Margall

    • Les élus la France Insoumise (LFI) estiment que "l’histoire de notre ville nous interdit de coopérer avec un territoire où la torture est permise et reste impunie."

    Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, Grégory Doucet le 14 juin, les élus la France Insoumise demandent de mettre fin au jumelage avec Beer-Sheva, en Israël, lors du prochain Conseil municipal du 25 juin.

    "L’État d’Israël a commis de nombreuses atteintes graves aux droits fondamentaux à l’égard des Palestiniens, atteintes qui se sont gravement accentuées depuis le 7 octobre 2023", écrivent d'abord les élus. Ils soulignent par ailleurs que plusieurs organisations non-gouvernementales, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, "ont dénoncé la mise en œuvre d’un génocide à l’égard des Palestiniens de Gaza" et que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt international contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, en novembre 2024 pour crimes de guerre contre l’humanité.

    Lire aussi : "Un geste de paix et de justice" : le maire de Lyon fait hisser le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville

    "La capitale de la résistance ne peut rester associée à une nation qui bafoue sciemment le droit international"

    "Les jumelages et coopérations internationales doivent avoir pour objectif la promotion de la paix et de la fraternité entre les peuples", poursuivent les élus LFI, qui rappellent que la Ville de Lyon a voté une aide à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ainsi qu’un futur jumelage avec la ville palestinienne de Jéricho en juin 2025. "Maintenir dans le même temps le jumelage avec Beer-Sheva n’est pas cohérent", jugent-ils encore.

    Et de conclure : "Monsieur Doucet, la capitale de la résistance ne peut rester associée à une nation qui bafoue sciemment le droit international. L’histoire de notre ville nous interdit de coopérer avec un territoire où la torture est permise et reste impunie."

    Lire aussi : Lyon : la mairie va verser 50 000 € à l'UNRWA en soutien au peuple de Gaza

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