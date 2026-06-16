Lyon : la France Insoumise demande à Grégory Doucet de mettre fin au jumelage avec Beer-Sheva en Israël

Les élus la France Insoumise (LFI) estiment que "l’histoire de notre ville nous interdit de coopérer avec un territoire où la torture est permise et reste impunie."

Dans une lettre ouverte adressée au maire de Lyon, Grégory Doucet le 14 juin, les élus la France Insoumise demandent de mettre fin au jumelage avec Beer-Sheva, en Israël, lors du prochain Conseil municipal du 25 juin.

"L’État d’Israël a commis de nombreuses atteintes graves aux droits fondamentaux à l’égard des Palestiniens, atteintes qui se sont gravement accentuées depuis le 7 octobre 2023", écrivent d'abord les élus. Ils soulignent par ailleurs que plusieurs organisations non-gouvernementales, telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch, "ont dénoncé la mise en œuvre d’un génocide à l’égard des Palestiniens de Gaza" et que la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt international contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et l’ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, en novembre 2024 pour crimes de guerre contre l’humanité.

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"La capitale de la résistance ne peut rester associée à une nation qui bafoue sciemment le droit international"

"Les jumelages et coopérations internationales doivent avoir pour objectif la promotion de la paix et de la fraternité entre les peuples", poursuivent les élus LFI, qui rappellent que la Ville de Lyon a voté une aide à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ainsi qu’un futur jumelage avec la ville palestinienne de Jéricho en juin 2025. "Maintenir dans le même temps le jumelage avec Beer-Sheva n’est pas cohérent", jugent-ils encore.

Et de conclure : "Monsieur Doucet, la capitale de la résistance ne peut rester associée à une nation qui bafoue sciemment le droit international. L’histoire de notre ville nous interdit de coopérer avec un territoire où la torture est permise et reste impunie."

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