Lyon : lancement de la 20e édition de la Nuit des musées

Samedi 18 mai prochain marque la 20e édition de la Nuit des Musées à Lyon. Découvrez le programme et les musées qui vous accueilleront le temps d'une nuit.



Samedi 18 mai, les musées de Lyon ouvriront leurs portes aux visiteurs noctambules. Visites guidées, animations, spectacles vivants, découvrez la programmation de cette 20e édition gratuite et accessible à tout public.

Des milliers de petites briques s’empareront du Lugdunum - Musée & Théâtres romains pour une nuit qui fait dialoguer Antiquité et briques LEGO®. Les élèves latinistes de 5e et de 4e du collège métropolitain Colette, de Saint-Priest , vous présenteront leurs travaux le samedi 18 mai, à partir de 19h00.

Entrée libre et gratuite

17 rue Cléberg 69005 Lyon

https://lugdunum.grandlyon.com

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon offrira une carte-blanche aux étudiants du Conservatoire de Lyon au Musée des Beaux-Arts. Musique et théâtre seront au rendez-vous le samedi 18 mai, à partir de 19h00.

20 place des Terreaux 69001 Lyon

https://www.mba-lyon.fr/fr

Au musée d’art contemporain de Lyon, découvrez 3 expositions; Sylvie Selig, River of no Return ; Désordres, extraits de la collection Antoine de Galbert, Friends in Love and War et L’Éloge des meilleurs ennemis. Vous pourrez également profiter des festivités du week-end anniversaire pour célébrer les 40 ans du macLYON, le samedi 18 mai à partir de 18h00.

81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

http://www.mac-lyon.com

Les Tonys, spectacle déambulatoire humoristique et perturbateur. Un duo de marionnettes de tête pour un spectacle qui vous sécurise au musée Gadagne, le samedi 18 mai à partir de 19h30.

Entrée libre

1 place du petit collège 69005 Lyon

http://www.gadagne.musees.lyon.fr/

Au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation, les élèves raconteront leur musée. Les élèvres du collège Bellecombe (Lyon 6e) invitent le public à partager avec eux l’histoire d’un objet du musée, le samedi 18 mai à 19H30.

Entrée et accès libre

14 avenue Berthelot, 69007 Lyon

http://www.chrd.lyon.fr

Dédié au cinématographe et à l’histoire de la famille Lumière, le Musée Lumière revient sur les différentes créations techniques de Louis et Auguste Lumière et explore le processus de l’invention du cinéma. Un parcours à découvrir au sein de la demeure familiale.

Samedi 18 mai, 18h30

25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon

http://www.institut-lumiere.org

Le musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône ouvrira également ses portes. Les membres de l’équipe du musée vous feront découvrir leurs objets de collection préférés. Le samedi 18 mai à partir de 17h00.

Entrée libre

358 avenue de Champagne 69009 Lyon

http://www.museepompiers.com/

Au musée Jean Couty, une exposition résume les thèmes de prédilection du peintre et ses différentes sources d’inspiration : les vues de Lyon, les voyages, les chantiers, les églises romanes ou bien encore les portraits et grandes compositions. Le samedi 18 mai, à partir de 18H00.

Entrée libre de 18h à 22h

1 place Henri Barbusse, 69009 Lyon

http://www.museejeancouty.fr

L’incontournable auteur japonais Hayao Miyazaki est à l’honneur pour cette 20e édition des Nuits des Musées. L’exposition sera constituée de dix ensembles, chacun dédié à un film de Miyazaki. Tous les films seront présentés aux côtés des principales inspirations littéraires et visuelles du réalisateur. Les écrits du 12e siècle côtoieront les cartes Pokémon, en résonance avec les collections du musée (éditions originales et pochoir), de précieux prêts (estampes japonaises, livres et illustrations) et des créations contemporaines. Rendez-vous le samedi 18 mai à 19H00. Entrée libre sans réservation dans la limite des capacités d’accueil analysées en direct au fur et à mesure de la soirée. 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon.