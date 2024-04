Après un weekend qui aura battu des records de précipitations dans la région lyonnaise, le beau temps ne sera pas de retour avant la semaine prochaine.

De la pluie, un peu de grisaille et encore de la pluie. Voilà, pour résumer, le temps attendu cette semaine à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Après un weekend très arrosé, durant lequel des records de précipitations sont tombés localement, la pluie et le temps instable se poursuivra au moins jusqu'à la semaine prochaine.

"L'épisode de forte pluie est terminé" rassure malgré tout Guillaume Séchet, prévisionniste à Météo Lyon. Les pluies intenses se sont décalées vers l'ouest du pays ce lundi mais le temps restera humide malgré tout. "On devrait avoir quelques pluies toute la semaine, mais ça n'aura rien à voir avec l'intensité de ce week-end" poursuit le prévisionniste.

Jeudi, journée la plus pluvieuse de la semaine

Si la journée de mardi s'annonce un peu plus sèche, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 20 degrés, dès mercredi, la météo va de nouveau se détériorer à Lyon et dans la métropole. "La journée de jeudi pourrait être la plus pluvieuse de la semaine" explique Guillaume Séchet, qui annonce un temps "chaotique et très instable" jusqu'au weekend prochain.

Retour du soleil pour le pont du 8 mai

Avant qu'une période plus sèche et plus agréable ne se dessine dans le ciel, les Lyonnaises et Lyonnais devront encore attendre le milieu de la semaine prochaine. D'ici là, les températures, comprises entre 10 et 20 degrés, seront légèrement en dessous des normales de saison. "Pour le pont du 8 mai, il y a une possibilité que les températures remontent de manière significative, avec un pic de chaleur attendu pour le weekend du 11 mai" conclut Guillaume Séchet.

D'ici là, les parapluies et les vêtements de pluie seront encore de la partie à Lyon. Le printemps devra encore attendre quelques jours.