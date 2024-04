La ligne est fermée à la circulation depuis ce dimanche et le déraillement d'un train suite à un glissement de terrain sur les rails.

Il n'y aura pas de train entre Givors et Lyon Perrache jusqu'au samedi 4 mai au matin. La SNCF a communiqué ce lundi en milieu de journée que la remise en état de la ligne TER allait prendre plus de temps que pévu. "Les expertises conduites ce matin lundi 29 avril par les agents de SNCF Réseau ont permis de mesurer plus précisément l’importance des dégâts" explique la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

"Pour permettre les travaux d'infrastructures nécessaires au rétablissement des circulations en toute sécurité, les voies devront rester fermées jusqu'au samedi 4 mai matin et non jusqu’au mercredi 1er matin comme annoncé précédemment" poursuit la SNCF. "Les voyageurs de la ligne Givors-Lyon Perrache sont invités à emprunter les TER entre St Etienne et Lyon Part Dieu et les lignes de bus régulières TCL entre Vernaison et Lyon" conclut le communiqué.

La circulation ferroviaire est interrompue depuis dimanche entre Givors et Lyon Perrache en raison d'un affaissement de talus survenu à hauteur de la commune de Grigny-le-Sablon. Ce mouvement de terrain fait suite aux très grosses précipitations qui se sont abattues sur toute la région lyonnaise dimanche. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé à Lyon en moins de 24h.

