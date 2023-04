Lyon : la chapelle de l'Hôtel Dieu ouverte à la musique classique

Le collectif d'artistes Les Saôneurs investira, le 25 avril, la chapelle de l'Hôtel Dieu pour une ballade en violoncelle piccolo. Les amateurs de musique classique pourront apprécier d'autres rendez-vous dans les prochaines semaines.

Pour ouvrir la seconde saison des Saôneurs à la chapelle de l’Hôtel-Dieu, un concert est proposé le 25 avril avec la violoncelliste Hager Hanana, qui joue avec le piccolo, petit violoncelle dont la tessiture est élargie par la présence d’une 5ème corde dans l’aigu. Cet univers sonore particulier, entre poésie et extravagante virtuosité, ne devrait pas laisser indifférent.

"Le passage du grave à l’aigu de ce petit violoncelle à 5 cordes, évoque symboliquement et joliment le passage de la terre au ciel, du corps à l’âme, à la fois mouvement au plus loin vers l’infini et au plus près au plus profond de l’intime", estime le collectif organisateur des Saôneurs.

Musique et transat dans les Monts d'Or

Côté musique classique toujours, il faudra attendre le 15 juin pour voir s'ouvrir la nouvelle édition de Pianissimes, festival qui se tiendra pendant quatre jours à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, dans le Val de Saône. Cette édition permettra de découvrir 12 artistes au travers de 8 rendez-vous, du piano solo, mais aussi de la musique de chambre, un concert participatif, un concert jazz piano & claquettes, deux ateliers pédagogiques...Et de rencontrer les artistes autour d'un verre après chaque concert.