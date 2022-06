Festival de musique classique : Pianissimes, ambiance champêtre et talents émergents

Le festival des Pianissimes qui se déroule du 16 au 26 juin est devenu en quelques années un rendez-vous qui compte parmi les événements estivaux lyonnais.

Dans une ambiance champêtre, de jeunes talents se produiront au cœur de lieux atypiques des communes des monts d’Or et du Val-de-Saône. Des concerts classiques mais aussi des œuvres issues du répertoire du XXe siècle (jazz…) qui permettront de créer de véritables passerelles entre les spectateurs et les artistes, grâce à des échanges avec le public pendant et après le spectacle.

De Bach à Ravel, en passant par Mozart, Prokofiev, Rachmaninov, Schubert ou Debussy, le festival des Pianissimes vous permettra ainsi de réviser vos classiques en profitant d’un cadre exceptionnel.

17e édition des Pianissimes – Du 16 au 26 juin à Chasselay et Saint-Germain-au-Mont-d’Or – www.pianissimes.org