OL-Rennes : les Lyonnais renversent Rennes

Côté OL, Alexandre Lacazette a marqué un premier but dans le match contre Rennes, dimanche 9 avril. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'équipe lyonnaise a remporté le match 3-1 contre le Stade Rennais, au Groupama stadium cette après-midi, grâce à un nouveau jeu en 2e mi-temps.

Les débuts ne garantissaient pas la victoire. Pendant les 45 premières minutes du match qui opposait Rennes à Lyon ce dimanche après-midi au Groupama Stadium, le Stade Rennais dominait, dans un stade ensoleillé mais boycotté par les Bad Gones. La vapeur s'est renversée après 45 minutes, et l'OL s'est montré "bien plus mordant dans l’impact à l’image du milieu de terrain", estime le site Olympique et Lyonnais.

Le premier but a été marqué par Corentin Tolisso à la 60e minute, avant deux autres buts marqués par Alexandre Lacazette et Bradley Barcola. Trois frappes qui ont permis de faire remonter Les Gones : l'équipe revient à trois points des Bretons et à cinq de Lille, cinquième.

Le 14 avril, l'OL affrontera le club de Toulouse pour la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats.